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Правительство увеличило квоту на трудовых мигрантов с визами на 32 тысячи

09:30 02.12.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти увеличили квоту на трудовых мигрантов с визами на 32 тысячи. В 2024 году лимит составит 155 929 человек.

Как говорится в подписанном премьером Михаилом Мишустиным постановлении, именно столько будет выдано приглашений на въезд и столько же разрешений на работу.

Из них 40,5 тыс. приглашений вышлют квалифицированным рабочим крупных и мелких промышленных предприятий, 30,8 тыс. — рабочим на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, 22,2 тыс. — операторам, аппаратчикам, машинистам, слесарям-сборщикам стационарного оборудования.

Также в РФ ожидают рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, руководителей учреждений, организаций и предприятий, неквалифицированных рабочих, работников сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности и других.

Как уточняется, речь идёт только о трудовых мигрантах, которые въезжают в страну по визе.  Говорит Москва

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