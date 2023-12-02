Правительство увеличило квоту на трудовых мигрантов с визами на 32 тысячи
09:30 02.12.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти увеличили квоту на трудовых мигрантов с визами на 32 тысячи. В 2024 году лимит составит 155 929 человек.
Как говорится в подписанном премьером Михаилом Мишустиным постановлении, именно столько будет выдано приглашений на въезд и столько же разрешений на работу.
Из них 40,5 тыс. приглашений вышлют квалифицированным рабочим крупных и мелких промышленных предприятий, 30,8 тыс. — рабочим на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, 22,2 тыс. — операторам, аппаратчикам, машинистам, слесарям-сборщикам стационарного оборудования.
Также в РФ ожидают рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, руководителей учреждений, организаций и предприятий, неквалифицированных рабочих, работников сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности и других.
Как уточняется, речь идёт только о трудовых мигрантах, которые въезжают в страну по визе. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 08:50 02.12.2023
- Российские десантники сорвали высадку десанта ВСУ в Херсонской области
- 08:30 02.12.2023
- РФ и Украина ведут тайные мирные переговоры на уровне военных — Херш
- 22:40 01.12.2023
- Штатная численность военнослужащих ВС РФ вырастет почти на 170 тыс. человек — указ
- 18:40 01.12.2023
- С начала года на службу в ВС РФ в интересах СВО принято более 452 тыс. человек — Медведев
- 14:12 01.12.2023
- Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел Ашкелона, Сдерота и Беэр-Шевы
- 11:32 01.12.2023
- США откладывают поставки Украине высокоточных ракет - Reuters
- 10:20 01.12.2023
- Морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму
- 09:32 01.12.2023
- Российских десантников и спецназ начали обучать стрельбе из винтовок НАТО — инструктор
- 09:00 01.12.2023
- ХАМАС нарушило перемирие, армия Израиля возобновила боевые действия в Газе — ЦАХАЛ
- 16:12 30.11.2023
- ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Марьинки в ДНР — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать