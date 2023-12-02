Правительство РФ планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке - Хуснуллин
12:30 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабмин РФ планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы регулировать выдачу. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса. <…> Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — сказал он.
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