Законопроект о помощи Украине не прошел процедурное голосование в Сенате США

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине.