Казахстан прорабатывает вопрос открытия школ на русском языке в приграничных регионах РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана прорабатывают вопрос открытия совместных казахстанско-российских школ в приграничных регионах России. Об этом сообщил журналистам вице-министр просвещения Казахстана Едил Оспан.

«Данный вопрос прорабатывается. Речь идет о паритетности», — сказал Оспан, отвечая на вопрос о возможном открытии казахстанско-российских школ в приграничных регионах России.

Он напомнил, что сейчас вместе с российской стороной обсуждается вопрос строительства трех школ с преподаванием на русском языке на юге Казахстана.