Сбер на климатической конференции СОР28 организует большую программу событий
14:45 07.12.2023
В рамках деловой программы российского павильона на 28-й конференции рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28) Сбер проведет «День ответственного финансирования». Представители компании также будут участвовать в сессиях по эффективному мониторингу и прогнозированию климатических изменений, обсуждению достижения целей Парижского соглашения и новых подходов в гармонизации инфраструктуры ответственного финансирования. Напомним, на СОР28 правительства стран будут согласовывать политические и экономические меры по ограничению повышения глобальной температуры, адаптации и смягчению воздействий изменения климата.
«Сбер всегда был вовлечен в климатическую повестку, потому что данные изменения непосредственно влияют на наших клиентов, будь то регионы или большие корпорации, предприниматели или физические лица, - говорит старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. - Сегодня у Сбера достаточно экспертизы для создания риск-ориентированных и социально-экономических стратегий по адаптации к изменениям климата. В качестве превентивных мер мы развиваем новые технологии на основе искусственного интеллекта для оценки и прогнозирования природных явлений. На СОР28 мы подготовили насыщенную деловую программу и пригласили к обсуждению насущных климатических и финансовых вопросов ведущих российских и международных экспертов. Я приглашаю всех, кто профессионально занимается либо интересуется этой проблематикой, присоединиться к диалогу по созданию инфраструктуры для управления изменениями климата».
10 декабря в 17:00–18:30 Татьяна Завьялова, будет участвовать в панельной дискуссии «Национальная сеть мониторинга климатических изменений».
11 декабря в 09:00–11:00 в рамках дня российского бизнеса она примет участие в дискуссии «Международное многостороннее сотрудничество как основа для достижения целей Парижского соглашения».
12 декабря Сбер проведет «День ответственного финансирования». В 09:00–10:15 пройдет панельная сессия «Как закрыть разрыв в климатическом финансировании: новые подходы и механизмы». В 11:00–12:15 пройдёт панельная сессия «Гармонизация инфраструктуры ответственного финансирования в странах БРИКС: объединяя пути к устойчивому будущему». На 13:00–14:15 намечена панельная сессия «Финансовый сектор: как оценить материальность климатических рисков на горизонте до 2–3 лет». В 14:15–14:45 начальник Управления развития перспективных технологий AI Семён Буденный представит практические решения на базе искусственного интеллекта для решения задач в области климата и экологии.
НОВОСТИ
- 14:32 07.12.2023
- Важно понять, почему меры безопасности не сработали — Песков о стрельбе в школе Брянска
- 14:12 07.12.2023
- В Воронежской области обнаружили и перехватили беспилотник, пострадавших нет
- 14:00 07.12.2023
- В России требуется 5 тыс. операций по трансплантации костного мозга в год
- 13:32 07.12.2023
- Госдума отменяет комиссии на оплату ЖКХ только для нуждающихся в соцподдержке
- 13:20 07.12.2023
- Украина из-за дефицита в энергосистеме запросила аварийную помощь у трех стран
- 13:05 07.12.2023
- США и страны НАТО активизировали военную деятельность в Арктике — адмирал Евменов
- 13:00 07.12.2023
- В 2024 году в США и Европе повысится уровень разобщенности по поддержке Украины — Нарышкин
- 12:32 07.12.2023
- Радикалы ХАМАС запускают ракеты по Израилю из гуманитарных зон в секторе Газа — армия
- 12:20 07.12.2023
- В 2024 году борьба с англосаксонским порядком усилится, станет повсеместной — Нарышкин
- 12:05 07.12.2023
- КНР обеспокоена увеличением оборонных расходов Японии — китайский МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать