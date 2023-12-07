Сбер на климатической конференции СОР28 организует большую программу событий

14:45

В рамках деловой программы российского павильона на 28-й конференции рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28) Сбер проведет «День ответственного финансирования». Представители компании также будут участвовать в сессиях по эффективному мониторингу и прогнозированию климатических изменений, обсуждению достижения целей Парижского соглашения и новых подходов в гармонизации инфраструктуры ответственного финансирования. Напомним, на СОР28 правительства стран будут согласовывать политические и экономические меры по ограничению повышения глобальной температуры, адаптации и смягчению воздействий изменения климата.

«Сбер всегда был вовлечен в климатическую повестку, потому что данные изменения непосредственно влияют на наших клиентов, будь то регионы или большие корпорации, предприниматели или физические лица, - говорит старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. - Сегодня у Сбера достаточно экспертизы для создания риск-ориентированных и социально-экономических стратегий по адаптации к изменениям климата. В качестве превентивных мер мы развиваем новые технологии на основе искусственного интеллекта для оценки и прогнозирования природных явлений. На СОР28 мы подготовили насыщенную деловую программу и пригласили к обсуждению насущных климатических и финансовых вопросов ведущих российских и международных экспертов. Я приглашаю всех, кто профессионально занимается либо интересуется этой проблематикой, присоединиться к диалогу по созданию инфраструктуры для управления изменениями климата».

10 декабря в 17:00–18:30 Татьяна Завьялова, будет участвовать в панельной дискуссии «Национальная сеть мониторинга климатических изменений».

11 декабря в 09:00–11:00 в рамках дня российского бизнеса она примет участие в дискуссии «Международное многостороннее сотрудничество как основа для достижения целей Парижского соглашения».

12 декабря Сбер проведет «День ответственного финансирования». В 09:00–10:15 пройдет панельная сессия «Как закрыть разрыв в климатическом финансировании: новые подходы и механизмы». В 11:00–12:15 пройдёт панельная сессия «Гармонизация инфраструктуры ответственного финансирования в странах БРИКС: объединяя пути к устойчивому будущему». На 13:00–14:15 намечена панельная сессия «Финансовый сектор: как оценить материальность климатических рисков на горизонте до 2–3 лет». В 14:15–14:45 начальник Управления развития перспективных технологий AI Семён Буденный представит практические решения на базе искусственного интеллекта для решения задач в области климата и экологии.