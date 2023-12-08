Треть россиян ожидает улучшения условий жизни в течение года - опрос

22:00 Источник: Интерфакс

Основания для ожиданий улучшения условий и качества жизни в РФ в течение ближайшего года видят 34% россиян, среди молодежи 18-30 лет такую позицию занимают 39% респондентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что ухудшений ожидают 14% сограждан, или каждый седьмой, наиболее пессимистично настроены респонденты 46-60 лет (18%).

По данным ФОМ, 35% россиян уверены, что условия жизни в стране на данный период сохранятся на прежнем уровне, оставшиеся 17% респондентов затрудняются что-либо предположить.