Премьер-министр Индии назвал историческим решение Верховного суда по Кашмиру

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал решение Верховного суда по союзной территории Джамму и Кашмир, назвав его историческим.

В понедельник Верховный суд Индии постановил, что статья конституции об особом статусе Джамму и Кашмира была временным положением. Таким образом, суд признал соответствующим конституции решение парламента от 2019 года, который упразднил это положение.

«Сегодняшнее решение Верховного суда по отмене статьи 370 является историческим и с конституционной точки зрения поддерживает решение парламента от 5 августа 2019 года. Это громогласная декларация надежды, прогресса и единства для наших сестер и братьев в Джамму и Кашмире и Ладакхе. Суд в своей дальновидной мудрости укрепил фундамент того единства, которое мы как индийцы чтим и которым дорожим превыше всего», — написал Моди в социальной сети X.