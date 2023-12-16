Премьера финальной серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" переносится

10:10

Режиссери сценаристзаписали видеообращение к зрителям , появившееся 15 декабря в официальном Telegram-канале он-лайн кинотеатра Wink.ru. В котором объяснили, почему решили переснять последнюю серию "Слово пацана. Кровь на асфальте" - чтобы сделать финал «круче, острее и эмоциональнее».Поскольку финальная восьмая серия в данный момент переснимается, дата ее премьеры переносится с 21 декабря на более поздний срок. Седьмая серия нашумевшего проекта вышла, как и было запланировано, 14 декабря.

Вера Цветкова