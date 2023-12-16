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НОВОСТИ

Премьера финальной серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" переносится

10:10 16.12.2023

Режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев записали видеообращение к зрителям , появившееся 15 декабря в официальном Telegram-канале он-лайн кинотеатра Wink.ru. В котором объяснили, почему решили переснять последнюю серию "Слово пацана. Кровь на асфальте" - чтобы сделать финал «круче, острее и эмоциональнее».

Поскольку финальная восьмая серия в данный момент переснимается, дата ее премьеры переносится с 21 декабря на более поздний срок. Седьмая серия нашумевшего проекта вышла, как и было запланировано, 14 декабря.

Вера Цветкова


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