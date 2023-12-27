В декабре почти в 4 раза сократилось число нелегальных переходов в Польшу из Белоруссии

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество попыток нелегального перехода мигрантами польской границы со стороны Белоруссии в декабре значительно сократилось по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сообщила в сети Х («икс», ранее Twitter) польская служба пограничной охраны.



По этим данным, в декабре нелегальные мигранты пытались проникнуть в Польшу из Белоруссии 390 раз, в то время как в ноябре таких попыток было зафиксировано около 1,5 тыс., а в октябре — около 2 тыс. Всего же за этот год было предпринято 25,8 тыс. попыток нарушения польской госграницы на белорусском участке.



В 2022 г. польские власти построили на границе защитную стену длиной 186 км и высотой в 5,5 м. Ситуацию вокруг заграждения в режиме реального времени отслеживают сотни всепогодных видеокамер и датчиков движения.



