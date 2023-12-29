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Благодаря росту продаж в РФ Китай впервые стал мировым лидером экспорта авто

11:10 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай по итогам уходящего года впервые станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей, благодаря мощному росту поставок на рынки России и Мексики. Об этом сообщила газета «Никкэй».

По предварительным данным Китайской ассоциации автопроизводителей, с января по ноябрь экспорт собранных в КНР автомобилей увеличился на 58,4% в годовом выражении и составил 4,41 млн единиц. Для Японии этот показатель за тот же период составил 3,99 млн автомобилей, а по итогам года общий объем экспорта прогнозируется на уровне 4,3 млн. Япония в последние годы занимала первое место в рейтинге мировых экспортеров автомобилей, лишь раз уступив Германии в 2016 году.

Одним из главных факторов укрепления позиций Китая стало увеличение продаж на российском рынке, откуда в результате санкций ушли европейские и японские компании. За первые 11 месяцев 2023 года Китай поставил в РФ около 730 тыс. автомобилей, что в семь раз больше, чем в 2022 году.

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