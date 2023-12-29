Согласно опросу ВЦИОМ уровень доверия россиян Путину вырос до 80%

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 18 по 24 декабря, за последнюю неделю вырос на 0,3 п. п. и составляет 80%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.



«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (плюс 0,3 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента не изменился и составляет 77,1%», — отмечается в исследовании.



Деятельность правительства РФ одобряют 53,7% опрошенных (плюс 0,7 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 54,5% респондентов (плюс 0,5 п. п.). О доверии Мишустину заявили 62,9% опрошенных (плюс 0,9 п. п.).



Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6% (плюс 0,7 п. п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 29,2% (плюс 0,8 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,1% (минус 1,8 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,9% (плюс 2,1 п. п.).



Уровень поддержки «Единой России» составил 42,2% (плюс 0,2 п. п.), КПРФ — 8,8% (минус 1 п. п.), ЛДПР — 8,6% (плюс 0,3 п. п.), «Справедливой России — За правду» — 4,4% (без изменений), «Новых людей» — 4,5% (минус 0,2 п. п.).



