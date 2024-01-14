Израиль намерен «прикрыть дыру» на границе Газы с Египтом
23:45 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не сможет завершить войну в секторе Газа, не взяв под контроль границу палестинского анклава с Египтом. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, коснувшись соответствующего вопроса на пресс-конференции в Тель-Авиве.
«Очевидно, что существует только один вариант, который я называю южной блокадой [сектора Газа]. Ясно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру [на границе с Египтом], поскольку в противном случае мы уничтожим [радикальное палестинское движение] ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а затем через эту дыру придут другие боевики, поступит новая военная техника, смертоносное оружие. Поэтому ясно, что мы должны это (границу анклава с Египтом — прим. ТАСС) закрыть», — сказал глава правительства.
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