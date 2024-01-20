ЕС произведет до 1,4 млн снарядов до конца года - еврокомиссар
09:30 20.01.2024 Источник: Коммерсант.ru
Евросоюз в 2024 году произведет от 1,3 млн до 1,4 млн снарядов, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. По его словам, приоритетом будут поставки на Украину.
«Мы продолжим улучшать наши производственные мощности, возможно, до 1,3–1,4 млн к концу нынешнего года и продолжим значительным образом наращивать их в 2025 году»,— сказал господин Бретон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине (цитата по RTBF). Коммерсантъ
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