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В США были рады, что Зеленский вел себя более сдержанно на форуме в Давосе — NBC

11:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена приветствует то, что украинский лидер Владимир Зеленский вел себя более сдержанно на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Зеленский, который за последние пять месяцев дважды ездил в Вашингтон, «перестарался, оказывая слишком большое давление на Конгресс» в вопросе нового пакета помощи.

Как отмечает источник, «обычно оживленный» Зеленский на форуме в Давосе вел себя «более сдержанно» и «не обращался с публичными призывами о помощи». Такое изменение «приветствуется администрацией Байдена», указывает чиновник.

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