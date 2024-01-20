В США были рады, что Зеленский вел себя более сдержанно на форуме в Давосе — NBC
11:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена приветствует то, что украинский лидер Владимир Зеленский вел себя более сдержанно на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Зеленский, который за последние пять месяцев дважды ездил в Вашингтон, «перестарался, оказывая слишком большое давление на Конгресс» в вопросе нового пакета помощи.
Как отмечает источник, «обычно оживленный» Зеленский на форуме в Давосе вел себя «более сдержанно» и «не обращался с публичными призывами о помощи». Такое изменение «приветствуется администрацией Байдена», указывает чиновник.
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