Во время акции протеста в Тбилиси задержали 63 человека - МВД
11:10 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сотрудники МВД на прошедшей на проспекте Руставели акции задержали за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции по 166-й и 173-й статьям 63 человека», — сказал Дарахвелидзе.
Также, по его словам, «в результате насильственных действий участников акции, тяжелые увечья разного рода получили шесть сотрудников министерства внутренних дел».
НОВОСТИ
- 09:30 01.05.2024
- Киев может получить от ЕС не только F-16, но и все вооружения к ним - Пентагон
- 09:20 01.05.2024
- Несостоятельность ВСУ показывает выставка трофейной техники в Москве
- 20:30 30.04.2024
- Украина получит от Норвегии в этом году дополнительные $630 млн
- 19:30 30.04.2024
- Администрация Байдена не считает студенческие демонстрации мирными
- 19:05 30.04.2024
- От праздничных салютов на 9 Мая отказались почти в половине регионов РФ
- 17:20 30.04.2024
- Заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду отклонили
- 17:10 30.04.2024
- За отказ исполнять приказы наказаны около 15 тыс. солдат ВСУ - Рада
- 16:50 30.04.2024
- Из-за помощи Израилю суд ООН не вводит временные меры в отношении Германии
- 15:45 30.04.2024
- Пять человек, обвиняемые в поджоге пожарного вертолета в Москве, арестованы
- 14:30 30.04.2024
- США спланировали ряд военных конфликтов, выделяя на них миллиарды - Мадуро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать