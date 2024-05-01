Во время акции протеста в Тбилиси задержали 63 человека - МВД

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители в Грузии задержали 63 человека во время акции протеста у парламента страны. Об этом сообщил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.



«Сотрудники МВД на прошедшей на проспекте Руставели акции задержали за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции по 166-й и 173-й статьям 63 человека», — сказал Дарахвелидзе.



Также, по его словам, «в результате насильственных действий участников акции, тяжелые увечья разного рода получили шесть сотрудников министерства внутренних дел».



