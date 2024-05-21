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НОВОСТИ

Эксперты назвали Sber Private Banking лучшим банком для состоятельных клиентов в России

13:50 21.05.2024

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Фото © Sber Private Banking
Sber Private Banking – подразделение Сбера по управлению крупным частным капиталом – стал победителем премии Frank Private Banking Award 2024 в номинации «Лучший Private в России». Кроме того, Sber Private Banking стал призером в категории «Программы для наследников private banking». Организатором премии выступила компания Frank RG, крупнейшая аналитическая компания по исследованию банковского рынка, единственное на сегодняшний день агентство в России, которое ежегодно проводит независимый аудит рынка Private Banking.

В ходе исследования аналитики Frank RG организовали онлайн-анкетирование 1800 состоятельных клиентов разных российских банков и провели более 50 глубинных интервью с экспертами отечественного рынка Private Banking, лидерами инвесткоманд и старшими клиентскими менеджерами. Эксперты также проанализировали 124 бизнес-показателя банков России, изучили данные международной банковской отчетности и исследования крупных консалтинговых компаний. Церемония награждения победителей Frank Private Banking Award 2024 состоялась 21 мая в Москве.

Sber Private Banking оказывает комплексное банковское обслуживание клиентов, а также помогает им в других вопросах — вплоть до поиска врача для пожилых родственников или школы для ребенка, создания персонального фонда, разработки стратегии управления активами и так далее. Банк берет на себя ежедневную рутину клиентов, оставляя им свободное время.

Frank RG ежегодно проводит независимый аудит финансовых услуг для состоятельных клиентов. В этом году эксперты агентства изучили тренды, потребности и предпочтения российских миллионеров, а также оценили качество услуг и сервис банков для состоятельных клиентов: депозиты, кредиты, банковские карты, расчетно-кассовое обслуживание, дистанционные возможности, инвестиционные продукты, нефинансовые привилегии и многое другое.

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