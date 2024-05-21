Лайнер Singapore Airlines попал в зону сильной турбулентности. Один пассажир погиб

16:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока. Как сообщил перевозчик, лайнер попал в зону сильной турбулентности.

К настоящему моменту компания подтвердила гибель одного пассажира. Также сообщается о пострадавших, однако точного их числа Singapore Airlines на данный момент не приводит. По данным таиландских СМИ, пострадали по меньше мере 30 человек.

На видеокадрах из салона самолета, публикуемых в социальной сети X, видно, что в полете лайнер попал в настолько мощную зону турбулентности, что вся ручная кладь при одном из толчков попадала с полок, а некоторые пассажиры не смогли удержаться в креслах. На одном из кадров видно, как стюарда авиакомпании подбрасывает и он головой ударяется о потолок фюзеляжа. В салоне самолета в этот момент царит паника — многие пассажиры кричат, некоторые сложили руки в молитве.