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Лайнер Singapore Airlines попал в зону сильной турбулентности. Один пассажир погиб

16:09 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока. Как сообщил перевозчик, лайнер попал в зону сильной турбулентности.

К настоящему моменту компания подтвердила гибель одного пассажира. Также сообщается о пострадавших, однако точного их числа Singapore Airlines на данный момент не приводит. По данным таиландских СМИ, пострадали по меньше мере 30 человек.

На видеокадрах из салона самолета, публикуемых в социальной сети X, видно, что в полете лайнер попал в настолько мощную зону турбулентности, что вся ручная кладь при одном из толчков попадала с полок, а некоторые пассажиры не смогли удержаться в креслах. На одном из кадров видно, как стюарда авиакомпании подбрасывает и он головой ударяется о потолок фюзеляжа. В салоне самолета в этот момент царит паника — многие пассажиры кричат, некоторые сложили руки в молитве.

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