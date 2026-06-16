Три команды Сбера стали победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России»
17:38 16.06.2026
|Фото пресс-службы Сбера
15 июня в Москве подвели итоги шестого сезона конкурса. Победителями признаны 60 команд из 33 регионов России, в каждую из которых вошли по пять человек.
Победители сезона смогут принять участие в суперфинале конкурса, который состоится осенью 2026 года, а также пройти обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации совместно с Мастерская управления «Сенеж». Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.
Финал конкурса «Лидеры России. Команда» проходил с 9 по 15 июня. Участники демонстрировали способность анализировать информацию, принимать управленческие решения, распределять ответственность внутри команды и предлагать практические решения для общественно значимых задач. Параллельно с оценочными испытаниями финалисты сдавали нормативы ГТО и проходили образовательную программу от ведущих управленцев в сфере науки и образования.
Участниками шестого сезона стали более 75 тысяч руководителей из 89 регионов России и 66 иностранных государств. Чтобы выйти в финал, они прошли многоступенчатый отбор, включавший дистанционный этап, тестирования и онлайн-полуфиналы. По итогам отбора финалистами стали 1400 управленцев, объединённых в 280 команд. Соревнования проходили в четырёх категориях: «Управленческие команды организаций», «Сборные управленческие команды», «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций».
Среди победителей — три команды, в состав которых вошли сотрудники Сбера из разных регионов страны.
Первая команда объединила представителей Томской области: Варвару Игнатович, Юлию Позднякову, Алину Созыкину, Вячеслава Сысолятина и Елену Точилину.
Во вторую команду вошли сотрудники из Москвы и Московской области: Дмитрий Бакалов, Сергей Москаленко, Алексей Назаркин, Сергей Тропышко и Екатерина Туманова.
В категории «Управленческие команды корпораций» победу одержала команда руководителей Сбера в составе Андрея Белевцева, Анастасии Беляниной, Екатерины Забелиной, Алексея Лейпи и Олега Травкина.
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