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Минобороны РФ привело подробности инцидента с российским фрегатом в проливе Ла-Манш

20:50 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше действовал в строгом соответствии с международными правилами и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента с яхтой под флагом Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипаж фрегата „Адмирал Григорович“ действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», — отметили там.

«Сегодня, 16 июня, в 12:45 [мск] экипаж фрегата „Адмирал Григорович“ в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем. В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало», — сказали в Минобороны РФ.

В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры, судно продолжало опасное сближение. «После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля», — добавили в ведомстве.

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