Минобороны РФ привело подробности инцидента с российским фрегатом в проливе Ла-Манш
20:50 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Экипаж фрегата „Адмирал Григорович“ действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», — отметили там.
«Сегодня, 16 июня, в 12:45 [мск] экипаж фрегата „Адмирал Григорович“ в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем. В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало», — сказали в Минобороны РФ.
В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры, судно продолжало опасное сближение. «После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля», — добавили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 22:10 16.06.2026
- По достижению окончательного соглашения США разморозят активы Ирана - меморандум
- 21:40 16.06.2026
- Меморандум США и Ирана предусматривает прекращение огня, в том числе, в Ливане
- 18:43 16.06.2026
- Ряд компаний пока не рискуют давать своим судам разрешение на проход через Ормузский пролив - СМИ
- 17:40 16.06.2026
- Польша, Литва и Франция начали у границы с РФ учения «Отважный кабан»
- 17:38 16.06.2026
- Три команды Сбера стали победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России»
- 17:12 16.06.2026
- Глава МИД ФРГ заявил, что Москве направлен сигнал о готовности Европы к переговорам
- 17:00 16.06.2026
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $80 за баррель
- 16:32 16.06.2026
- США вскоре могут отменить послабления в санкционном режиме для российской нефти — Трамп
- 16:12 16.06.2026
- Власти США сорвали скоординированный террористический заговор по атаке на Белый дом — Вэнс
- 16:00 16.06.2026
- Украине в следующем году будет нужно $47,5 млрд международной помощи — депутат Рады
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать