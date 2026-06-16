Ряд компаний пока не рискуют давать своим судам разрешение на проход через Ормузский пролив - СМИ

18:43 Источник: Интерфакс

Международные судоходные компании пока оценивают риски прохождения через Ормузский пролив и не возобновили движение судов, сообщает во вторник The New York Times (NYT).

"Три международные судоходные компании, чьи суда застряли в Персидском заливе, сообщили NYT во вторник, что их суда пока не возобновили проход через Ормузский пролив, поскольку компании продолжают оценивать риски", - пишет издание со ссылкой на данные компании Kpler, отслеживающей движение судов. В заливе, согласно этим данным, остаются около 500 крупных коммерческих судов.

Между тем, замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи во вторник заявил, что блокада Ормузского пролива уже частично снята, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB).