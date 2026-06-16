Глава МИД ФРГ заявил, что Москве направлен сигнал о готовности Европы к переговорам
17:12 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине и что соответствующий сигнал был направлен Москве.
«Мы, конечно, не самостоятельны, мы, конечно, пристрастны, находимся на стороне Украины. Но мы готовы к переговорам. Сигнал направлен Москве», — сказал он в интервью телеканалам RTL и NTV. По его мнению, сейчас якобы выбор за РФ — «вести переговоры или стрелять». В то же время министр повторил, что Европа «не нейтральна» в ситуации вокруг Украины.
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