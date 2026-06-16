0
0
211
НОВОСТИ

Глава МИД ФРГ заявил, что Москве направлен сигнал о готовности Европы к переговорам

17:12 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине и что соответствующий сигнал был направлен Москве.

«Мы, конечно, не самостоятельны, мы, конечно, пристрастны, находимся на стороне Украины. Но мы готовы к переговорам. Сигнал направлен Москве», — сказал он в интервью телеканалам RTL и NTV. По его мнению, сейчас якобы выбор за РФ — «вести переговоры или стрелять». В то же время министр повторил, что Европа «не нейтральна» в ситуации вокруг Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:43 16.06.2026
Ряд компаний пока не рискуют давать своим судам разрешение на проход через Ормузский пролив - СМИ
0
2
17:40 16.06.2026
Польша, Литва и Франция начали у границы с РФ учения «Отважный кабан»
0
167
17:38 16.06.2026
Три команды Сбера стали победителями шестого сезона конкурса «Лидеры России»
0
155
17:00 16.06.2026
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $80 за баррель
0
207
16:32 16.06.2026
США вскоре могут отменить послабления в санкционном режиме для российской нефти — Трамп
0
265
16:12 16.06.2026
Власти США сорвали скоординированный террористический заговор по атаке на Белый дом — Вэнс
0
283
16:00 16.06.2026
Украине в следующем году будет нужно $47,5 млрд международной помощи — депутат Рады
0
292
15:32 16.06.2026
Трамп назвал безумием передачу администрацией Обамы Украине вооружений на $350 млрд
0
364
15:12 16.06.2026
Соглашение между Ираном и США запрещает Тегерану обладать ядерным оружием — Трамп
0
333
15:00 16.06.2026
500 богатейших людей мира увеличили состояние на рекордные $336 млрд за день — Bloomberg
0
352

Возврат к списку