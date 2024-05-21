Доходы от замороженных активов РФ банки стран ЕС будут передавать в «институты сообщества» раз в два года
15:40 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральные банки стран Евросоюза обязуются передавать доходы от замороженных российских активов в институты сообщества раз в два года.
«Суммы будут выплачиваться центральными депозитариями ЕС раз в два года и использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины», — говорится в заявлении Совета ЕС.
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