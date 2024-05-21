Доходы от замороженных активов РФ банки стран ЕС будут передавать в «институты сообщества» раз в два года

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральные банки стран Евросоюза обязуются передавать доходы от замороженных российских активов в институты сообщества раз в два года.

«Суммы будут выплачиваться центральными депозитариями ЕС раз в два года и использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины», — говорится в заявлении Совета ЕС.