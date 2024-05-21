Примаков считает, что многие соотечественники, пожив за рубежом, понимают, что им «пора домой»

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие соотечественники сегодня, пожив за границей, понимают, что пора возвращаться домой. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на круглом столе в ТАСС, посвященном вопросам переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.



«Наши соотечественники, русские и представители других народов, как я абсолютно убежден, имеют органическое и мгновенное право на возвращение в Россию, — сказал он. — Ровно как в свое время наша российская интеллигенция долгие годы убеждала всех, в первую очередь себя саму, что пора валить, вот ровно так же сейчас важнейшая идея, как мне кажется, что пора домой».



Примаков обратил внимание, что Россия нуждается в соотечественниках, в России не хватает людей одной культуры, одного языка, одного «представления о добре и зле».





