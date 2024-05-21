Примаков считает, что многие соотечественники, пожив за рубежом, понимают, что им «пора домой»
14:35 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наши соотечественники, русские и представители других народов, как я абсолютно убежден, имеют органическое и мгновенное право на возвращение в Россию, — сказал он. — Ровно как в свое время наша российская интеллигенция долгие годы убеждала всех, в первую очередь себя саму, что пора валить, вот ровно так же сейчас важнейшая идея, как мне кажется, что пора домой».
Примаков обратил внимание, что Россия нуждается в соотечественниках, в России не хватает людей одной культуры, одного языка, одного «представления о добре и зле».
НОВОСТИ
- 14:45 21.05.2024
- Группа украинских солдат завершила подготовку по обслуживанию F-16 в Нидерландах
- 14:40 21.05.2024
- На этой неделе США могу объявить о новом пакете помощи Украине
- 13:50 21.05.2024
- Эксперты назвали Sber Private Banking лучшим банком для состоятельных клиентов в России
- 13:45 21.05.2024
- Более 50% россиян считают, что найти работу с хорошей зарплатой трудно - ВЦИОМ
- 13:30 21.05.2024
- Последние звонки в школах Курской области у границы с Украиной пройдут в онлайн-формате
- 12:45 21.05.2024
- В Верховной раде предложили ввести налог на бездетность
- 12:25 21.05.2024
- Тело Раиси готовят к перевозке в религиозный центр в Куме - СМИ
- 12:15 21.05.2024
- Не более 25% жителей Швеции выступают за отказ от кроны в ползу евро
- 11:20 21.05.2024
- Дебаты между Байденом и Трампом поддержали около 80% американцев
- 11:10 21.05.2024
- Страны ЕС намерены начать переговоры о членстве Молдавии и Украины - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать