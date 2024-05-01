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В Грузии перед началом заседания в парламенте произошла драка между депутатами - СМИ

12:05 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Драка между депутатами оппозиции и парламентского большинства произошла в парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должно продолжиться обсуждение законопроекта об иноагентах. Кадры инцидента распространил телеканал «Мтавари Архи».

Как сообщается, инцидент начался с того, что оппозиция высказала протест против того, что спецназ избил накануне во время акции протеста главу крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили. Это вызвало недовольство у представителей правящей партии «Грузинская мечта», которые поддерживают действия силовиков. Словесная перепалка переросла в драку.

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