В Польше решили расследовать «российское влияние» за последние 20 лет
16:50 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился созвать комиссию по расследованию «российского и белорусского влияния» на ситуацию в республике.
«Я дал распоряжение созвать комиссию по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в период с 2004 по 2024 год», — сказал глава правительства на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров, трансляция которой ведется в социальных сетях канцелярии Туска.
Председателем комиссии назначен начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик.
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