МИД Финляндии заявил, что в стране нет замороженных российских активов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия не располагает замороженными из-за санкций Евросоюза активами Центробанка России, доходы от которых будут передаваться Украине. Об этом сообщил МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что в центральных депозитариях ценных бумаг стран — членов ЕС находятся блокированные средства ЦБ РФ на сумму около 200 млрд евро. Они ежегодно обеспечивают дополнительный доход в размере порядка 2,5-3 млрд евро, но этих средств нет в Финляндии, утверждают в МИД.