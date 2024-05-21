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НОВОСТИ

МИД Финляндии заявил, что в стране нет замороженных российских активов

17:40 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия не располагает замороженными из-за санкций Евросоюза активами Центробанка России, доходы от которых будут передаваться Украине. Об этом сообщил МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что в центральных депозитариях ценных бумаг стран — членов ЕС находятся блокированные средства ЦБ РФ на сумму около 200 млрд евро. Они ежегодно обеспечивают дополнительный доход в размере порядка 2,5-3 млрд евро, но этих средств нет в Финляндии, утверждают в МИД.

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