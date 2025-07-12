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Словакия хочет до 15 июля достичь соглашения по планам ЕС отказаться от газа из РФ до 2027 года - Фицо

13:21 12.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия намерена до вторника, 15 июля, достичь в Евросоюзе соглашения о поставках российского газа в сообщество, запрет на импорт которого Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести с 1 января 2028 года. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Словакия хочет до вторника [достичь] с ЕС соглашения, которое касается требования Братиславы к плану ЕК до конца 2027 года постепенно остановить импорт российского газа в ЕС, — отметил премьер. — До вторника, я верю, мы можем чего-то достичь».

Между тем, по его словам, нельзя прогнозировать, когда будет достигнуто удовлетворяющее Братиславу соглашение о российском газе и когда сообщество сможет принять новые антироссийские санкции. «Я не выброшу в мусорную корзину словацкие национальные интересы <…>. Мы хотим получить политические гарантии от наших партнеров <…>. Мы не способны принять [18-й] санкционной пакет. Не способны, потому что Словакия это не поддерживает», — сказал премьер.

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