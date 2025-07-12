В выборах губернатора Курской области будут участвовать четыре кандидата
12:15 12.07.2025 Источник: Интерфакс
Выдвижение кандидатов на досрочные выборы губернатора, которые пройдут в сентябре текущего года, завершено в Курской области, сообщил облизбирком в субботу.
"11 июля 2025 года завершен этап выдвижения кандидатов на пост губернатора. На должность главы региона претендуют четыре кандидата от политических партий", - говорится в сообщении.
Так, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" баллотируется Геннадий Баев, действующий депутат Курской областной Думы. КПРФ выдвинула Алексея Бобовникова, также являющегося депутатом регионального парламента. ЛДПР представила Алексея Томанова, еще одного депутата Курской облдумы.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Александр Хинштейн, выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия". Выборы состоятся 14 сентября 2025 года в формате трёхдневного голосования (12-14 сентября).
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