США не собираются останавливаться в применении санкций к китайским компаниям - Блинкен

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты планируют расширять список китайских компаний, в отношении которых введены американские санкции за предполагаемые поставки в Россию продукции двойного назначения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы уже ввели санкции в отношении более чем 100 выявленных нами китайских структур <…>. Мы продолжим делать это», — подчеркнул он. Таким образом Блинкен прокомментировал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США тему якобы имеющих место поставок продукции в интересах российского оборонно-промышленного комплекса из КНР.