Новый проект «Лето в Москве» объединит все летние фестивали столицы

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Масштабный проект «Лето в Москве» объединит городские фестивали и новые развлекательные мероприятия в столице. В рамках этой программы состоится множество важных для мегаполиса событий. Например, с 1 июня по 8 сентября будет проходить самый продолжительный в мире летний фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который, по планам организаторов, привлечет более 25 млн человек. На 600 площадках горожане смогут не только увидеть различные мероприятия, но и сами организовать концерты, мастер-классы, спортивные тренировки, чтения. Кроме того, социально ориентированные некоммерческие и молодежные организации устроят более 5,5 тыс. активностей, среди которых экологические и спортивные мастер-классы, тренинги по трудоустройству, чемпионаты по настольным играм, викторины, акции помощи приютам для животных и другие проекты. Также среди важнейших событий нынешнего лета будут фестиваль «День молодежи», молодежный форум «Медиадвиж» и благотворительный фестиваль «Город неравнодушных».

На фестивале «Времена и эпохи» горожане смогут увидеть как оживает история, а на традиционном гастрономическом фестивале «Вкусы России» народы РФ представят публике свою национальную кухню.

Еще один проект - «Лето в парке». В его рамках пройдут более 5,5 тыс. мероприятий, в том числе 650 кружков и секций. Горожане будут посещать танцплощадки и кинотеатры, заниматься спортом или йогой и отдыхать на территории пляжных зон и летних бассейнов. Также «Лето в Москве» объединит проекты «Спортивные выходные», «ГТО в парках», «Лето. Пляж. Московский спорт» и «Мой спортивный район».