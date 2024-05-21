Водители-дальнобойщики на Украине отказываются выходить в рейсы

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водители фур на Украине массово отказываются выходить на работу из-за ужесточения условий мобилизации. С таким заявлением выступили глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин и руководитель Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

«С 18 мая водители массово пошли в отказ — просто не хотят выходить на рейсы, из-за чего сейчас простаивает до 40% автопарка», — цитирует Берестенко украинское издание «Страна».

Он отметил, что транспортники пытались добиться от Госпогранслужбы и Мининфраструктуры пояснений, что изменится для водителей-дальнобойщиков после вступления в силу положений нового закона о мобилизации, но ответа так и не получили.