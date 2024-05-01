По числу прибывших в Турция туристов в январе-марте РФ на третьем месте
13:10 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За первые три месяца года республику посетили 737,5 тыс. граждан Ирана, 688 тыс. граждан ФРГ и 682 тыс. россиян. Это соответственно 10,6%, 9,7% и 9,6% от общего числа иностранных туристов. При этом в текущем году доля иранских туристов выросла в первом квартале года на 4%, а российских снизилась примерно на 3%.
В пятерке лидеров также Болгария (575 тыс.) и Грузия (329 тыс.).
Общее число иностранцев, посетивших Турцию в первом квартале текущего года, выросло на 13,37% до 7,04 млн. Наиболее популярным среди них остаются Стамбул (3,76 млн.) и Анталья (857 тыс.).
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