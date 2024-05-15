0
0
71
НОВОСТИ

Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу

16:12 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности РФ, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

«Министр обороны, который покинул этот пост, кроме исполнения обязанностей секретаря Совета безопасности будет вести и комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами», — сказал он.

По мнению Путина, Шойгу «как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок». «С учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооруженных сил. Это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с министерством обороны, с руководством министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься, в том числе и этой работой», — пояснил президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 15.05.2024
Изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется — Путин
0
87
15:32 15.05.2024
Блинкен считает, что Украина пойдет на переговоры, если РФ покажет «заинтересованность»
0
165
15:15 15.05.2024
СберСтрахование защитила участников Зеленого марафона от травм
0
150
15:12 15.05.2024
Израиль отвергает резолюцию ГА ООН по Палестине и не будет ее обсуждать — кабмин
0
176
15:00 15.05.2024
Минфин РФ выступает за поэтапное повышение ставки по дальневосточной ипотеке
0
176
14:32 15.05.2024
ВС РФ освободили Работино Запорожской Области — МО
0
256
14:12 15.05.2024
Глава МИД КНР назвал повышение тарифов со стороны США примером «типичной травли»
0
263
14:00 15.05.2024
Группировка войск «Север» освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
0
266
13:32 15.05.2024
В ВОЗ призвали к сокращению потребления соли в Европе
0
299
13:20 15.05.2024
Венгрия помешала Боррелю осудить закон об иноагентах в Грузии — Politico
0
296

Возврат к списку