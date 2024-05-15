Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
16:12 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности РФ, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.
«Министр обороны, который покинул этот пост, кроме исполнения обязанностей секретаря Совета безопасности будет вести и комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами», — сказал он.
По мнению Путина, Шойгу «как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок». «С учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооруженных сил. Это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с министерством обороны, с руководством министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься, в том числе и этой работой», — пояснил президент.
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