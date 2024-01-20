В Донбассе и Новороссии отремонтировано и построено 18 тыс. объектов — Хуснуллин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 18 тыс. объектов восстановлено и построено в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с начала работ в этих регионах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы Дня строительства на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«18 тыс. объектов отремонтировано и построено на новых территориях», — сказал вице-премьер, выступая в режиме видео-конференц-связи на пленарном заседании.

По словам Хуснуллина, к работам на федеральном уровне привлечены восемь федеральных заказчиков. Кроме того, в ней участвуют 208 подрядных организаций и 82 региона-шефа. Это почти 34,4 тыс. строителей и более 4 тыс. единиц техники.