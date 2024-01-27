Проблем с поставками энергоресурсов РФ в Индию нет — Новак

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблем с поставками энергетических ресурсов из России в Индию нет, расчеты идут. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«По информации от компаний все нормально, танкеры отгружаются, расчеты идут», — сказал он.

Как сообщалось ранее, Россия более чем вдвое нарастила в апреле — сентябре поставки нефти в Индию, которая является третьим по величине импортером и потребителем углеводородов в мире. За указанный период южноазиатская республика ввозила из РФ в среднем 1,76 млн баррелей в сутки, что более чем вдвое превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года. Доля российской нефти в импорте в Индию достигает сейчас около 40%. Часть поставок российской нефти Индия оплачивает в рупиях.