Проблем с поставками энергоресурсов РФ в Индию нет — Новак
18:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблем с поставками энергетических ресурсов из России в Индию нет, расчеты идут. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«По информации от компаний все нормально, танкеры отгружаются, расчеты идут», — сказал он.
Как сообщалось ранее, Россия более чем вдвое нарастила в апреле — сентябре поставки нефти в Индию, которая является третьим по величине импортером и потребителем углеводородов в мире. За указанный период южноазиатская республика ввозила из РФ в среднем 1,76 млн баррелей в сутки, что более чем вдвое превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года. Доля российской нефти в импорте в Индию достигает сейчас около 40%. Часть поставок российской нефти Индия оплачивает в рупиях.
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