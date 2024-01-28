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Трамп обещает, если станет президентом, восстановить столицу США и избавить ее от преступности

09:15 28.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп назвал столицу Соединенных Штатов Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступности».

«Очистим ее [столицу], отремонтируем, восстановим нашу столицу, чтобы она больше не была кошмарным местом убийств и преступности, а стала самой красивой столицей в мире», — сказал он в субботу, выступая перед своими сторонниками в штате Невада.

Трамп также отметил, что в случае переизбрания на пост президента «превратит города в маяки надежды, безопасности и красоты».

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