Индия на границе с Пакистаном приостановила пропуск воды через плотину на реке Ченаб
12:00 04.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия временно остановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном. Об этом агентству PTI сообщил его источник.
По его словам, «аналогичные меры страна планирует принять на плотине Кишанганга на реке Джелам». Эксперт, знакомый с вопросом, отметил в беседе с агентством, что расположенные там гидроэлектростанции — Баглихар в Рамбане в Джамму и Кишанганга в северном Кашмире — дают Индии возможность регулировать время сброса воды.
Использование плотин Баглихар и Кишанганга давно являются предметом разногласий между Индией и Пакистаном. Ранее Исламабад обращался в арбитраж Всемирного банка по вопросу первой плотины. Вторая подвергалась юридическому и дипломатическому контролю в связи с ее воздействием на реку Нилум на пакистанской территории.
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