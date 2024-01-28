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НОВОСТИ

Скончался последний командир полка ВОВ генерал-майор Александр Хоменко

13:34 28.01.2024 Источник: НГ-Online

Ушел из жизни последний командир полка Великой Отечественной войны Александр Хоменко. Генерал-майору было 100 лет. Подробную биографию см. в материале.

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