Скончался последний командир полка ВОВ генерал-майор Александр Хоменко
13:34 28.01.2024 Источник: НГ-Online
Ушел из жизни последний командир полка Великой Отечественной войны Александр Хоменко. Генерал-майору было 100 лет. Подробную биографию см. в материале.
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