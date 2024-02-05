Шесть поездов задержаны, десять отменены в Сочи из-за сошедшего на пути селя
09:05 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение поездов на участке Туапсе — Адлер в Краснодарском крае приостановлено после схода селевых масс. Задержаны шесть пассажирских поездов, еще десять отменены, сообщили в официальном телеграм-канале РЖД.
Селевые массы нарушили движение поездов на перегоне Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае, пассажиров довозят до Сочи и Адлера автобусами. Сход грязевых масс произошел из-за ранее выпавших осадков и переувлажнении почвы.
«Движение поездов на участке приостановлено. В настоящее время до 4 часов задержано шесть пассажирских поездов», — говорится в сообщении.
По данным РЖД, отменяются пригородные поезда № 6803 Туапсе — Имеретинский Курорт, № 6831 Туапсе — Имеретинский Курорт, № 6003 Туапсе — Аэропорт Сочи, № 6009 Туапсе — Аэропорт Сочи, № 6013 Туапсе — Имеретинский Курорт, № 6014 Имеретинский Курорт — Туапсе, № 6807 Туапсе — Имеретинский Курорт, № 6809 Туапсе — Имеретинский Курорт, № 6820 Имеретинский Курорт — Сочи и № 6027 Сочи — Аэропорт Сочи.
В РЖД создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.
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