Наступление ВС РФ в Харьковской области стало неожиданным для Запада — французский генерал
19:20 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начало наступательной операции ВС РФ в Харьковской области стала неожиданностью «для всех». Об этом заявил в интервью журналу Valeurs Actuelles бригадный генерал ВВС Франции Брюно Клермон.
«Это стало неожиданностью не только для украинской армии, но и для всех остальных. Мы должны были увидеть передвижение войск, зафиксировать пересечение границы, чтобы убедиться в начале наступления. Не было даже предупреждения от американских спецслужб», — сказал он.
Генерал отметил, что трудность выявления подготовки к наступления связана с близостью к российско-украинской границе Белгорода, рядом с которым дислоцирован воинский гарнизон.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных сообщила, что наступление РФ под Харьковом застало Киев врасплох. По информации газеты, у дислоцированных в регионе бригад ВСУ вышли из строя аппараты спутниковой связи Starlink, которые военнослужащие РФ при помощи средств РЭБ смогли «полностью отключить впервые с начала спецоперации в феврале 2022 года».
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