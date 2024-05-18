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НОВОСТИ

Границы санитарной зоны могут пройти и по территории Польши - Медведев

08:40 18.05.2024 Источник: Lenta.ru

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, где могут проходить границы «санитарной зоны» при отправке странами Запада дальнобойных ракет на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев напомнил, что ракеты типа Storm Shadow/SCALP-EG, которые получает Киев, обладают дальностью удара не менее 550 километров. Для обеспечения безопасности населенных пунктов России требуется обозначить санитарную зону, которая превысит это расстояние. Медведев допустил, что ее границы пройдут по территории Польши.

«Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно», — отметил он.

Зампред Совбеза призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов поставляемого Украине вооружения.  "Лента.Ру"

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