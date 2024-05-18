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В Бишкеке власти уговорили разойтись толпу, желающую "разобраться с иностранцами" - СМИ

08:50 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев провел переговоры с толпой в центре города, по итогам которых люди согласились разойтись. Об этом сообщило агентство 24.kg.

В его телеграм-канале опубликована видеозапись разговора, который в целом прошел в спокойной обстановке.

Ранее агентство сообщило, что внутренние войска оцепили улицу в центре киргизской столицы, где собралась толпа после конфликта в хостеле, на место были доставлены водометы. По его данным, за оцеплением собрались около 1 тысячи человек.

Согласно информации пресс-службы МВД республики, сотрудники милиции работали в усиленном режиме, проводя разъяснительную работу с гражданами. Кроме того, восстановлено движение транспортных средств на всех столичных улицах, уточнили в ведомстве.

13 мая во дворе одного из хостелов Бишкека, где живут иностранцы, произошла драка с их участием. Во время беспорядков были избиты несколько местных жителей. В пятницу вечером у хостела собрались сотни мужчин. По сведениям 24.kg, они «захотели разобраться с иностранцами». На место прибыли усиленные наряды милиции, которые задержали около 10 человек из числа собравшихся. При этом по факту избиения местных жителей возбуждено уголовное дело, трое иностранцев задержаны.

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