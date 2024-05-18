Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Крымом

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО России сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.