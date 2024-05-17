Депутаты предлагают штрафовать родителей курящих детей

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин и Верховный суд РФ пакет законопроектов, которые в том числе вводят для родителей штраф в размере до 7 тыс. рублей за курение ребенка младше 16 лет. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд", - написал Метелев в своем Telegram-канале. Согласно прикрепленным к его посту сопроводительным материалам, "для родителей может быть введен штраф до 7 тыс. за курение ребенка младше 16 лет".

Также предлагается увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тыс. рублей, за курение на детской площадке - до 30 тыс. рублей.

За повторную продажу табака несовершеннолетним предлагается ввести уголовную ответственность, следует из сопроводительных материалов к посту. Административное наказание за несоблюдение ограничений продажи никотинсодержащей продукции предлагается применять уже после первого нарушения. При этом предполагается увеличение штрафа до 30 тыс. рублей для физических лиц, до 100 тыс. рублей для должностных лиц, до 500 тыс. рублей для юридических лиц. За повторное нарушение будет грозить приостановление работы торговой точки на 90 дней.