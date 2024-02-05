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Некорректная работа ПО стала причиной сбоя в доменной зоне .RU

09:32 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной сбоя в доменной зоне .RU стала некорректная работа программного обеспечения (ПО), которое реализует механизм подписи файла с данными зоны .RU в глобальную систему DNS-серверов. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

«В настоящее время специалисты технического центра „Интернет“ и MSK-IX досконально изучают, что именно и как произошло. Но в целом уже понятно, что причиной сбоя стала некорректная работа программного обеспечения, реализующего механизм подписи файла с данными зоны .RU», — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о предварительных результатах расследования инцидента.

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