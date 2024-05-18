Трамп объяснил начало конфликта на Украине тем, что у власти в США глупые люди
09:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине и война в секторе Газа произошли, потому что в США у власти находятся «глупые люди». Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии республиканцев в штате Миннесота.
«Наша страна очень быстро может оказаться в условиях третьей мировой войны, потому что нашей страной управляют глупые люди <…>. Не было бы Украины, не было бы инфляции, не произошло бы и нападения на Израиль», — сказал Трамп.
Экс-президент позволяет себе публично высказываться в оскорбительной манере в адрес Байдена, опираясь на защиту свободы слова, гарантированную первой поправкой к Конституции США. До тех пор, пока Трамп не пересекает установленных границ, например не призывает к насилию, он не нарушает законов страны. Американская судебная практика устанавливает высокий порог для того, чтобы высказывания могли быть признаны незаконными, особенно в контексте публичной критики государственных деятелей.
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