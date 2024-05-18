Резолюция по Сребренице даст РФ и Сербии право поднять вопрос геноцида их народов — Вучич

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принятие продвигаемого Западом проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году вызовет ответную реакцию России и Сербии, которые будут добиваться признания геноцидом военных преступлений нацистской Германии и ее пособников в годы Второй мировой войны. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Потому что русские скоро выступят с просьбой объявить уничтожение немцами русского и советского народа во время Второй мировой войны геноцидом. Мы будем требовать того же за то, что сделали немцы в Сербии и за то, что сделали хорватские усташи в [концлагере] Ясеновац. Но не говоря уже о том, что это откроет множество других проблем для Турции и некоторых других западных держав, от [уничтожения] коренных американцев до многих других», — приводит слова сербского лидера агентство Танюг.

Проект резолюции состоит из семи пунктов, первый из которых «постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно». В документе также содержится положение о безоговорочном осуждении любого отрицания геноцида в Сребренице. Проект включает просьбу к генсеку ООН «учредить информационно-просветительскую программу под названием „Геноцид в Сребренице и Организация Объединенных Наций“ и приступить к ее реализации с подготовки к тридцатой годовщине в 2025 году».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция по геноциду в Сребренице в 1995 году, продвигаемая в Генеральной Ассамблее постпредами Боснии и Герцеговины и ряда западных государств, не имеет ничего общего с увековечением памяти о жертвах событий тех дней, Россия выступает против этого документа.