0
0
0
НОВОСТИ

В Полтавской области Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры

10:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин. «Повреждена энергетическая инфраструктура в одном из районов Полтавщины», — написал он в своем телеграм-канале. Других подробностей чиновник не привел.

В ночь на субботу воздушная тревога в данном регионе объявлялась неоднократно. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Миргороде Полтавской области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 18.05.2024
Резолюция по Сребренице даст РФ и Сербии право поднять вопрос геноцида их народов — Вучич
0
140
09:00 18.05.2024
Трамп объяснил начало конфликта на Украине тем, что у власти в США глупые люди
0
181
08:50 18.05.2024
В Бишкеке власти уговорили разойтись толпу, желающую "разобраться с иностранцами" - СМИ
0
228
08:40 18.05.2024
Границы санитарной зоны могут пройти и по территории Польши - Медведев
0
246
08:30 18.05.2024
Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Крымом
0
220
22:40 17.05.2024
США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории РФ — Белый дом
0
788
21:50 17.05.2024
В результате взрыва на территории Военной академии связи в Петербурге пострадали семь человек
0
858
21:20 17.05.2024
Депутаты предлагают штрафовать родителей курящих детей
0
799
20:40 17.05.2024
Премьер Сенегала заявил о возможности закрытия иностранных военных баз на территории страны
0
837
20:00 17.05.2024
На Украине подписали закон о мобилизации заключенных в ряды вооруженных сил
0
1014

Возврат к списку