В Полтавской области Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры
10:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин. «Повреждена энергетическая инфраструктура в одном из районов Полтавщины», — написал он в своем телеграм-канале. Других подробностей чиновник не привел.
В ночь на субботу воздушная тревога в данном регионе объявлялась неоднократно. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Миргороде Полтавской области.
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