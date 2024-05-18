В Полтавской области Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин. «Повреждена энергетическая инфраструктура в одном из районов Полтавщины», — написал он в своем телеграм-канале. Других подробностей чиновник не привел.

В ночь на субботу воздушная тревога в данном регионе объявлялась неоднократно. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Миргороде Полтавской области.