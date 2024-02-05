Путин поручил расширить возможности поступления женщин в Академию ФСБ
11:32 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей, по которым на обучение в Академию ФСБ берут женщин.
«ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием лиц женского пола на обучение в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования „Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации“ по образовательным программам высшего образования, в том числе в сфере информационной безопасности», — говорится в говорится в перечне поручений по итогам встречи с победителями, призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Ответственным назначен Бортников, доклад об исполнении поручения глава государства ожидает до 1 июня.
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