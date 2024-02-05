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Иран призвал США и Великобританию «не испытывать гнев региона»

12:05 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал США и Великобританию, которые проводят военные операции на территории государств Ближнего Востока, «не испытывать гнев региона».

«Мы решительно осуждаем военные атаки США и Великобритании на Йемен, а также агрессию США в Ираке и Сирии. Не испытывайте гнев региона», — написал он на своей странице в социальной сети Х. Глава иранской дипломатии добавил, что его страна рассматривает «безопасность Ирака, Сирии, Йемена и Палестины (сектора Газа и Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС) как безопасность всего региона».

4 февраля официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что США и Великобритания, продолжая атаковать позиции мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов), угрожают безопасности во всем мире, а удары США по Ираку и Сирии Канани Чафи назвал «стратегической ошибкой».

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